Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:02, 11 июня 2025Россия

В России иронично высказались о покаянии Маска перед Трампом

Политолог Бовт о покаянии Илона Маска: Миллиардер протрезвел
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, вступивший в открытый конфликт с президентом США Дональдом Трампом, протрезвел и «разоружился перед партией». В таком ироничном ключе о покаянии Маска перед Трампом высказался российский политолог Георгий Бовт в Telegram.

Для описания поведения Маска Бовт использовал лексику, применимую к реалиям Коммунистической партии Советского Союза и современной России.

«Осознал и разоружился перед партией. А могли бы уже уголовное дело завести по поводу незаконной приватизации 30 лет назад. Не стали. Добрые», — пошутил Бовт.

Ранее депутат Госдумы Владислав Даванков после конфликта Маска с Трампом захотел предложить миллиардеру политическое убежище в России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Из тебя достойная жена не выйдет». В России скандально известного многоженца обвинили в растлении: дочь должна была «все уметь»

    Россияне бросились скупать один вид товаров

    Врач назвала полезные для микрофлоры кишечника продукты

    Бывший российский министр погиб в зоне СВО

    Россиянка смастерила на продажу увлажнитель в виде Чернобыльской АЭС

    В России потребовали закрыть посвященный бывшему президенту объект

    В Москве произошло ДТП с участием автомобиля с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне

    Вэнс просил Маска прекратить вражду с Трампом

    На дне залива в России нашли еще одного «Морского охотника» времен войны

    Путин созвонился с президентом Узбекистана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости