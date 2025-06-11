В России иронично высказались о покаянии Маска перед Трампом

Политолог Бовт о покаянии Илона Маска: Миллиардер протрезвел

Американский миллиардер Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, вступивший в открытый конфликт с президентом США Дональдом Трампом, протрезвел и «разоружился перед партией». В таком ироничном ключе о покаянии Маска перед Трампом высказался российский политолог Георгий Бовт в Telegram.

Для описания поведения Маска Бовт использовал лексику, применимую к реалиям Коммунистической партии Советского Союза и современной России.

«Осознал и разоружился перед партией. А могли бы уже уголовное дело завести по поводу незаконной приватизации 30 лет назад. Не стали. Добрые», — пошутил Бовт.

Ранее депутат Госдумы Владислав Даванков после конфликта Маска с Трампом захотел предложить миллиардеру политическое убежище в России.