Раскрыты самые частые инфекции клещей в Москве и Подмосковье

Инфекционист Сережина: 17 процентов исследованных клещей переносят болезнь Лайма

Порядка 18,3 процента исследованных клещей в период с февраля по июнь 2025 года являются носителями риккетсий, 17,7 процента — болезни Лайма, 2,7 процента — гранулоцитарного анаплазмоза, а 0,5 процента — моноцитарного эрлихиоза, рассказала «Ленте.ру» врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она добавила, что возбудители энцефалита не были выявлены.

«Сегодня известно порядка 50 различных заболеваний, связанных с укусами клещей. Самые серьезные — клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз и риккетсиозы, — рассказала врач. — При этом все клещевые инфекции опасны поражением центральной нервной системы».

Самым тяжелым заболеванием, как рассказала инфекционист, является клещевой энцефалит, который может приводить к летальному исходу. При этом, как отметила Сережина, это единственная клещевая инфекция, от которой разработана вакцина. Врач также добавила, что Москва и Подмосковье обычно не являются эндемичными регионами по этому заболеванию.

«Для нашего региона актуальна болезнь Лайма. Эта инфекция протекает с поражением суставов, сердца, головного и спинного мозга. Также часто в клещах в Москве и Подмосковье обнаруживаются возбудители пятнистых лихорадок, чаще всего —Rickettsia raoultii. Примерно в 14 процентах случаев риккетсиоз приводит к осложнениям — энцефалитам и менингитам», — предупредила Сережина.

Она также добавила, что примерно каждый пятый клещ несет сразу несколько патогенов — такое сочетание называют микст-инфекцией. В этом случае, по словам инфекциониста, заболевание протекает тяжелее, хуже поддается лечению и чаще приводит к серьезным последствиям.

Ранее врач общей практики Марина Бережная предостерегла россиян от нескольких опасных ошибок при укусе клеща. По ее словам, не нужно доставать клеща подручными средствами — маслом, лаком для волос, спиртом.

