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19:03, 11 июня 2025Наука и техника

Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dmytro Kapitonenko / Shutterstock / Fotodom

Оргазм — не единственный и далеко не обязательный критерий женского сексуального удовлетворения. Это показало исследование, проведенное в Новой Зеландии и опубликованное в International Journal of Sexual Health. Его авторы оспаривают распространенное представление о том, что успешный секс всегда должен завершаться оргазмом.

Ученые проанализировали данные опроса среди гетеросексуальных женщин и обнаружили: действительно, чем чаще женщина достигает оргазма, тем выше ее удовлетворенность сексуальными отношениями — но только до определенного уровня. Женщины, испытывающие оргазм «почти всегда», не сообщали о существенно большей удовлетворенности по сравнению с теми, кто достигает его «часто». Это противоречит мнению о том, что сексуальный успех оценивается исключительно через призму финальной разрядки.

Более того, оказалось, что на удовлетворенность влияют и другие факторы: регулярность половой жизни, личная значимость секса и возраст. Например, женщины, для которых секс имеет высокую ценность, чаще испытывают удовлетворение даже при менее стабильной «оргазмичности».

Авторы подчеркивают: подобные результаты должны изменить подход к сексуальному консультированию. Вместо того чтобы навязывать идею обязательного оргазма или просто увеличивать частоту секса, стоит уделять внимание эмоциональной близости, взаимному вниманию и снижению тревожности.

Ранее ученые выяснили, что регулярная сексуальная активность может значительно снизить риск депрессии. Анализ данных более 14 тысяч человек показал: один половой контакт в неделю уменьшает вероятность появления депрессивных симптомов почти на четверть.

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