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10:57, 11 июня 2025Силовые структуры

Решивший показать детям интимный пирсинг россиянин ударил ножом их заступника и сбежал

Нижегородец ранил юношу, который не дал показать его интимный пирсинг подросткам
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Неизвестный мужчина присоединился к компании подростков на Третьем озере в Нижнем Новгороде, а затем ударил ножом одного из них. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Все произошло на территории Щелоковского хутора. Компания отмечала день рождения в парке, когда к ним подошел 51-летний мужчина. Незнакомец обратил особое внимание на девочек-подростков и захотел показать им свой интимный пирсинг. Тогда за подруг вступился 20-летний юноша и ударил незваного гостя по лицу. В ответ на это мужчина достал нож и ударил им оппонента.

Сначала злоумышленник попытался помочь остановить кровь, а затем передумал, потребовал удалить свои фотографии и скрылся с места преступления на оранжевом велосипеде. Молодому человеку вызвали скорую помощь, его госпитализировали с раной ноги.

Ранее в городе Колпино Санкт-Петербурга полицейские задержали 44-летнего местного жителя, который после освобождения из колонии продолжил приставать к детям.

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