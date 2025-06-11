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08:35, 11 июня 2025Экономика

Россия максимально закупилась одним видом бразильских фруктов

Статслужба Бразилии: Экспорт яблок в Россию стал максимальным за четыре года
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За первые пять месяцев этого года импорт бразильских яблок в Россию дошел до четырехлетнего максимума и оценивается в 1,15 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на статистическую службу южноамериканского государства сообщило РИА Новости.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли в 3,3 раза. Больше РФ приобретала только в 2021 году. Основным же покупателем бразильских яблок стала Индия. Она приобрела этих фруктов на 2,7 миллиона долларов. На втором месте Португалия (2,1 миллиона), на третьем — ОАЭ (1,3 миллиона), а на четвертом — Саудовская Аравия (1,2 миллиона)

Всего с января по май Бразилия отправила на внешний рынок яблок на 12,4 миллиона долларов.

По данным Росстата яблоки в апреле 2025 подорожали в России почти на три процента. Экономисты полагают, что летом стоимость этих фруктов может снизиться на 15-20 процентов.

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