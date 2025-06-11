Россиянин пожаловался на визжащую Exeed

Китайская Exeed завизжала из-за проблем со сцеплением

Китайский автомобиль Exeed, проехавший чуть больше 30 тысяч километров, внезапно начал визжать. Об этом на портале Drive2 рассказал владелец машины.

По его словам, роботизированная коробка передач стала издавать эти звуки при резком ускорении, а иногда перед переключением передачи. И чем больше времени проходило, тем чаще «китаец» шумел. Сначала проблема возникала на первой и третьей скоростях, а потом стала проявляться и на других.

Для того чтобы найти источник проблемы, у дилера ушло две недели. В настоящее время автовладелец ждет, когда его Exeed заменят сцепление. По его словам, он оказался не первым, кто жалуется на подобный визг.

Ранее россияне раскритиковали автомобиль Exeed LX за очень обширный список минусов. «Китайца» ругают за странную эргономику и постоянные проблемы с электроникой. Кроме того, стекла в этом автомобиле порой живут своей жизнью и открываются сами при закрытии машины.

Немало хлопот создают и неполадки с постоянно глохнущим двигателем, а также аккумуляторы, живущие всего 20 дней.