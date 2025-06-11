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07:51, 11 июня 2025Спорт

Российский футболист оценил успехи импортозамещения

Футболист «Локомотива» Николай Комличенко об импортозамещении: У нас все есть
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко оценил успехи импортозамещения в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У нас же все есть. В магазинах — все продукты, техника, одежда. Мы, русские, со всем справимся», — заявил футболист. Он добавил, что его устраивает «Вкусно – и точка», а также российская кола.

10 июня Комличенко перешел из «Ростова» в «Локомотив». Форвард подписал трехлетний контракт с московской командой.

После этого агент Комличенко Александр Клюев рассказал о том, какую роль сыграла национальность футболистов московского клуба при принятии форвардом решения о переходе в эту команду. Представитель нападающего отметил, что Комличенко сделал выбор в пользу «Локомотива», так как там русский костяк игроков.

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