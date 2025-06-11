Российский футболист оценил успехи импортозамещения

Футболист «Локомотива» Николай Комличенко об импортозамещении: У нас все есть

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко оценил успехи импортозамещения в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У нас же все есть. В магазинах — все продукты, техника, одежда. Мы, русские, со всем справимся», — заявил футболист. Он добавил, что его устраивает «Вкусно – и точка», а также российская кола.

10 июня Комличенко перешел из «Ростова» в «Локомотив». Форвард подписал трехлетний контракт с московской командой.

После этого агент Комличенко Александр Клюев рассказал о том, какую роль сыграла национальность футболистов московского клуба при принятии форвардом решения о переходе в эту команду. Представитель нападающего отметил, что Комличенко сделал выбор в пользу «Локомотива», так как там русский костяк игроков.