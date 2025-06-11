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13:18, 11 июня 2025Силовые структуры

Российский художник поплатился за посты о теракте в «Крокусе»

В Петербурге осудили художника Конашенка за оправдание теракта в «Крокусе»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге осудили художника Николая Конашенка (включен в России в реестр террористов и экстремистов) за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Конашенок обвиняется по статье 205.2 («Оправдание терроризма») УК РФ. По версии следствия, он опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в «Крокус Сити Холле».

27 марта суд в Санкт-Петербурге арестовал художника на время расследования по делу об оправдании терроризма.

Суд приговорил его к штрафу в размере 600 тысяч рублей и запретил заниматься администрированием сайтов в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что раскрыта дата начала суда над художником из-за постов о теракте в «Крокус Сити Холле».

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