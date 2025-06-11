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16:52, 11 июня 2025МирЭксклюзив

«В этом главная печаль». Почему НАТО исключает упоминания Украины из документов и с чем это связано?

Bloomberg: Страны НАТО не будут упоминать Украину в заявлении саммита
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) не будут упоминать Украину в итоговой декларации предстоящего саммита в Гааге из-за смещения акцента на прямое противостояние с Россией. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

11 июня издание Bloomberg со ссылкой на источники заявило об отсутствии упоминаний указанной республики в предварительном тексте декларации. Отмечается значительное сокращение объема документа, а также отсутствие обвинений в адрес РФ относительно конфликта на Украине. При этом собеседники издания допустили изменение документа по итогам саммита блока 24-25 июня в Гааге.

Фото: Yves Herman / Reuters

Декларация НАТО посвящена исключительно расходам на оборону

Как сообщается, проект итогового заявления Североатлантического альянса претерпел существенные изменения в сравнении с декларацией по итогам саммита в Вашингтоне в июле 2024 года. Предварительный вариант декларации составляет всего одну страницу и затрагивает только необходимость повышения оборонных расходов государствами — членами НАТО. При этом принятая на юбилейном саммите в июле 2024-го декларация насчитывает более пяти тысяч слов и охватывает политику альянса в различных регионах мира.

Утверждается, что страны НАТО примут предложение генерального секретаря блока Марка Рютте о выделении 3,5 процента от ВВП на военные расходы и 1,5 процента на сопутствующую инфраструктуру в срок до 2032 года. Идея Рютте стала компромиссным вариантом после требования президента США Дональда Трампа выделять на оборону по пять процентов от ВВП.

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НАТО исключила упоминания будущего членства Украины в альянсе

Предварительный текст декларации не содержит упоминаний будущего членства Украины в НАТО. Также в документе отсутствует упоминание о решении альянса выделить Киеву в 2025 году 40 миллиардов евро на военную помощь в качестве минимального базового финансирования.

Олег Бондаренко отметил падение интереса лидеров натовских стран к поддержке Украины на фоне усталости от конфликта и продвижения Вооруженных сил России. При этом политолог подчеркнул, что акцент смещается с поддержки республики уже непосредственно на прямое противостояние с Москвой.

Все вполне ожидаемо. Еврооптимизм на тему Украины давно закончился, в том числе в военном смысле

Олег Бондаренкодиректор Фонда прогрессивной политики

Фото: Thomas Peter / Reuters

В проекте декларации отсутствуют обвинения в адрес России и Китая

Как стало известно Bloomberg, из текста декларации альянса были убраны обвинения в адрес России в якобы развязывании конфликта на Украине. Также в документе не содержится высказываний в адрес Китая, который ранее назывался НАТО «решающим пособником» Москвы.

Для сравнения: принятая в Вашингтоне в июле 2024 года декларация блока содержит обвинения в адрес РФ в якобы нарушениях международного права в связи с конфликтом на Украине, включая Устав ООН. Также альянс требовал от Москвы вывести контингенты из Абхазии, Южной Осетии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Краткость как заявления, так и самого саммита, призвана ограничить возможность публичных ссор между президентом Дональдом Трампом и союзниками

Bloomberg

В изменении риторики НАТО увидели подготовку к прямому конфликту с Россией

Несмотря на отсутствие обвинений в адрес России относительно конфликта на Украине, Москва в тексте документа называется «угрозой» евроатлантической безопасности. В декларации также содержится норма о приверженности стран — членов альянса коллективной обороне и необходимости совместной обороны. Как подчеркнул Бондаренко, заявления лидеров европейских государств о возможном прямом противостоянии с РФ не столько являются тактическим ходом, сколько свидетельствуют об их внутреннем понимании ситуации.

9 июня Марк Рютте заявил, что НАТО намерена готовиться к конфликту с Россией в течение трех-пяти лет. Он пояснил, что о таком временном отрезке говорят военные альянса, например, начальник Генштаба бундесвера (вооруженных сил) Германии.

Бондаренко также отметил намерения канцлера ФРГ Фридриха Мерца увеличить военные расходы страны с двух до пяти процентов ВВП. Эксперт добавил, что европейские политики напрямую связывают повышение расходов с долгосрочной конфронтацией с Москвой.

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Олег Бондаренкодиректор Фонда прогрессивной политики
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