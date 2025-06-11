Трампа умилил поступок Маска

Трамп посчитал очень милым то, что Маск выразил сожаления о сказанных им словах

Американский миллиардер Илон Маск поступил «очень мило», когда выразил сожаления о своих словах. Так президент США Дональд Трамп оценил поступок бизнесмена, передает The New York Post (NYP).

«Я считаю, что это было очень мило с его стороны», — ответил глава государства на вопрос о том, как он относится к признанию Маском своей неправоты в их конфликте.

Ранее Маск выразил сожаление из-за опубликованных им в интернете постов о Трампе. По его мнению, их словесная перепалка в социальных сетях зашла «слишком далеко».

В свою очередь, Трамп, отвечая на вопрос о возможности примирения с бизнесменом, заявил, что не исключает такого развития событий. Глава Белого дома подчеркнул, что не держит обиды на Маска, добавив, что его скорее удивила гневная реакция миллиардера на законопроект о бюджете.