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18:10, 11 июня 2025Мир

Трампа умилил поступок Маска

Трамп посчитал очень милым то, что Маск выразил сожаления о сказанных им словах
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Craig Hudson / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск поступил «очень мило», когда выразил сожаления о своих словах. Так президент США Дональд Трамп оценил поступок бизнесмена, передает The New York Post (NYP).

«Я считаю, что это было очень мило с его стороны», — ответил глава государства на вопрос о том, как он относится к признанию Маском своей неправоты в их конфликте.

Ранее Маск выразил сожаление из-за опубликованных им в интернете постов о Трампе. По его мнению, их словесная перепалка в социальных сетях зашла «слишком далеко».

В свою очередь, Трамп, отвечая на вопрос о возможности примирения с бизнесменом, заявил, что не исключает такого развития событий. Глава Белого дома подчеркнул, что не держит обиды на Маска, добавив, что его скорее удивила гневная реакция миллиардера на законопроект о бюджете.

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