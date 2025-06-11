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15:33, 11 июня 2025Силовые структуры

Украинского десантника взяли в плен и предали суду за преступления в Курской области

Десантника ВСУ Рустамова приговорили к 16 годам за атаку в Курской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бойца 95-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Степана Рустамова приговорили к 16 годам колонии за преступления в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, 10 сентября осужденный Рустамов в составе подразделений ВСУ вторгся в российский регион. В Суджанском районе он принял участие в блокировании села Погребки: мешал эвакуации пытавшихся выехать мирных жителей, стрелял по военным. 23 октября 2024 года в ходе боевых действий Рустамов попал в плен и был предан суду.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил к 20 годам лишения свободы 47-летнюю гражданку США Сару Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

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