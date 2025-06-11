Британский политик Гэллоуэй раскритиковал генсека НАТО из-за слов о России

Если бы не русские, генсек НАТО Марк Рютте говорил бы по-немецки. Так британский политик Джордж Гэллоуэй оценил слова главы альянса о якобы российской угрозе и повышении военных расходов. Политик прокомментировал заявления Рютте в соцсети Х.

«Его страна сопротивлялась нацистам всего 48 часов!» — выступил с критикой Гэллоуэй.

Ранее лидер Социал-демократической партии Британии Уильям Клустон назвал Рютте дерзким глупцом из-за его словам о России. По словам политика, призывы генсека НАТО потратить пять процентов ВВП на оборону или «учите русский язык», напоминают «его же вспышки гнева по поводу решения Британии выйти из Евросоюза».

Глава альянса выступил с мнением, что Россия якобы может напасть на страны альянса к 2029 году. Тогда же он отметил, что Россия производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые.