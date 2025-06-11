В Европе высказались о конкуренции с американским F-47

Генерал Тарикко: Американский F-47 — не конкурент европейским истребителям

Американский перспективный истребитель шестого поколения F-47 — не конкурент европейским самолетам. Высказывание генерала Военно-воздушных сил (ВВС) Италии Джандоменико Тарикко, работающего над англо-японо-итальянской программой боевого самолета проекта Global Combat Air Programme (GCAP), приводит издание Defense News.

«F-47 будет в первую очередь американским истребителем, а не конкурентом GCAP», — сказал офицер.

По его словам, необходимо, чтобы «GCAP был совместим с F-47, чтобы они стали двумя элементами единой системы». Тарикко сообщил изданию, что Италия и Великобритания разделяют стремление Японии к скорейшему выполнению программы GCAP в соответствии с графиком.

В июле издание Breaking Defense сообщило, что концепт истребителя нового поколения, который разрабатывают в рамках программы GCAP, показали на авиасалоне Фарнборо в Британии.

Истребитель GCAP планируют принять на вооружение в 2035 году. Новый самолет сможет заменить итальянские и британские Eurofighter Typhoon, а также японские F-2.