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16:27, 11 июня 2025Наука и техника

В Европе высказались о конкуренции с американским F-47

Генерал Тарикко: Американский F-47 — не конкурент европейским истребителям
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: U.S. Air Force graphic / Handout via Reuters

Американский перспективный истребитель шестого поколения F-47 — не конкурент европейским самолетам. Высказывание генерала Военно-воздушных сил (ВВС) Италии Джандоменико Тарикко, работающего над англо-японо-итальянской программой боевого самолета проекта Global Combat Air Programme (GCAP), приводит издание Defense News.

«F-47 будет в первую очередь американским истребителем, а не конкурентом GCAP», — сказал офицер.

По его словам, необходимо, чтобы «GCAP был совместим с F-47, чтобы они стали двумя элементами единой системы». Тарикко сообщил изданию, что Италия и Великобритания разделяют стремление Японии к скорейшему выполнению программы GCAP в соответствии с графиком.

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В июле издание Breaking Defense сообщило, что концепт истребителя нового поколения, который разрабатывают в рамках программы GCAP, показали на авиасалоне Фарнборо в Британии.

Истребитель GCAP планируют принять на вооружение в 2035 году. Новый самолет сможет заменить итальянские и британские Eurofighter Typhoon, а также японские F-2.

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