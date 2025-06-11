В МИД оценили последствия атаки Украины на авиабазы

Замглавы МИД Рябков: Последствия атаки Украины на авиабазы преувеличены

Последствия атаки Украины на авиабазы стратегической авиации преувеличены. Влияние операции украинских спецслужб на российский ядерный потенциал оценил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Наш потенциал ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понес существенного ущерба», — заявил дипломат.

Он добавил, что многие единицы пострадавшей в результате атаки техники также подлежат восстановлению.

1 июня несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали.