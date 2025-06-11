В МИД прокомментировали запрет Латвии на использование русского языка

Захарова: Попытка Латвии запретить общение на русском языке является позором

Попытка Латвии запретить общение на русском языке является позором. Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Запрет на использование какого-либо языка на своей территории — это настоящий позор для любого правового государства. Тем более если речь идет о языке, который является родным для существенной части населения», — прокомментировала она запрет Латвии на использование русского языка.

Дипломат также отметила, что в Латвии русскоязычное население сталкивается со значительными ограничениями прав в языковой сфере.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против депутата Сейма Латвии Алексея Росликова. Он обвиняется в оказании помощи России, а также в разжигании национальной вражды и ненависти.

5 июня на портале латвийского гостелерадио LSM появилась информация об удалении Росликова с заседания парламента. Отмечалось, что депутат высказался в защиту русского языка.

