В России начали производство дрона «Воробей» с функцией «летающий бинокль»

«Известия»: В России начали производство разведывательного дрона «Воробей» с ИИ

Российское конструкторское бюро (КБ) «Стратим» начало производство разведывательного дрона «Воробей» с искусственным интеллектом (ИИ), который позволяет распознавать цели. Об этом в КБ сообщили «Известиям».

Квадрокоптер предназначен для наблюдения за местностью и корректировки артиллерийского огня. Дрон, который выпускают в дневном и ночном вариантах, получил корпус со складывающимися лучами и винтами. «Воробей» может работать в режиме зависания, автоматически поддерживая свое местоположение.

«Именно эта функция обеспечивает максимально эффективную работу беспилотника в режиме "летающий бинокль", позволяя передавать на командно-наблюдательный пункт четкую картинку. Хорошее качество видеотрансляции обеспечивает камера с мощным цифровым зумом», — говорится в публикации.

Дальность полета «Воробья» составляет 10 километров, а длительность — до 40 минут. Дрон развивает скорость до 80 километров в час. Разработчики рассказали, что аппараты уже апробируют в зоне проведения специальной военной операции. В КБ активно собирают отзывы бойцов.

Ранее в июне «Известия» писали, что Военно-морской флот России начал осваивать беспилотники дальнего радиуса действия «Форпост-Р». Дроны самолетного типа могут выполнять разведывательные и ударные задачи.