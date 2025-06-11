ВСУ повредили два фельдшерско-акушерских пункта в российском регионе

В Курской области атаки ВСУ повредили два фельдшерско-акушерских пункта

В Курской области два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) оказались повреждены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная в Telegram-канале.

«В Кудинцевском фельдшерско-акушерском пункте Льговской ЦРБ повреждены окна и крыша. В Марьиновском ФАПе Рыльской ЦРБ выбило и посекло осколками окна», — сообщила министр.

По ее информации, никто, предварительно, не пострадал, так как атака ВСУ пришлась на ночное время. Специалисты проводят разминирование территории. Письменная сообщила, что держит ситуацию на контроле.

По данным Минобороны, за ночь 11 июня над Курской областью силы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников. Известно, что от атак дронов пострадали три ребенка, а также мужчина, который в момент атаки находился в автомобиле.