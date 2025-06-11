Выявлена удивительная связь между ростом человека и его поведением

EBS: Люди, недовольные своим ростом, чаще проявляют зависть и ревность

Люди, недовольные своим ростом, чаще проявляют зависть, ревность и склонность к соперничеству — особенно по отношению к представителям своего пола. К такому выводу пришли ученые из Университета Западного Сиднея, опубликовавшие результаты исследования в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

В эксперименте приняли участие 302 взрослых американца. Исследователи замерили их фактический рост, а также уровень неудовлетворенности им, и сопоставили с результатами тестов на зависть, ревность и соперничество в однополых взаимодействиях. Оказалось, что особенно остро завидуют и конкурируют те, кто ощущает разницу между желаемым и реальным ростом — при этом у мужчин это чувство выражено заметно сильнее.

Мужчины, недовольные своим ростом, чаще стремятся превзойти других, злятся на успешных сверстников и завидуют более привлекательным соперникам. Женщины проявляют больше зависти, но их соревновательность была связана скорее с ощущением «я хочу быть выше», чем с фактическим ростом. При этом даже простое желание стать выше предсказывало высокую склонность к социальному соперничеству.

Ученые подчеркивают, что речь не только о сантиметрах, а о восприятии себя и социальной конкуренции. По их мнению, стремление соответствовать культурным стандартам внешности может провоцировать тревожность и влиять на поведение в отношениях, карьере и повседневной жизни.

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