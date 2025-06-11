Боуз раскритиковал Мерца за осуждение России после ударов по объектам ВСУ

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца после того, как тот призвал оказывать давление на Россию в свете ударов Российской армии по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве и Киевской области. Публикацию он разместил в X.

«А вы будете осуждать расправу над мирными жителями в Брянской области, которую устроили украинские террористы, подорвав мост над поездом с гражданскими? Конечно же, нет. Вы поддерживаете этот ужас», — написал Боуз.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве, а также по аэродромам украинских войск. Целями удара в Киеве стали предприятия авиационной, бронетанковой, ракетной и судостроительной промышленности.

Перед этим в оборонном ведомстве раскрыли, что ВС России нанесли удар по аэродрому украинских войск в ответ на произошедшие теракты. Цель атаки находилась в районе населенного пункта Дубно Ровенской области.