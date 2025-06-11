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09:58, 11 июня 2025Интернет и СМИ

Журналист раскритиковал Мерца за слова о России

Боуз раскритиковал Мерца за осуждение России после ударов по объектам ВСУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца после того, как тот призвал оказывать давление на Россию в свете ударов Российской армии по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве и Киевской области. Публикацию он разместил в X.

«А вы будете осуждать расправу над мирными жителями в Брянской области, которую устроили украинские террористы, подорвав мост над поездом с гражданскими? Конечно же, нет. Вы поддерживаете этот ужас», — написал Боуз.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве, а также по аэродромам украинских войск. Целями удара в Киеве стали предприятия авиационной, бронетанковой, ракетной и судостроительной промышленности.

Перед этим в оборонном ведомстве раскрыли, что ВС России нанесли удар по аэродрому украинских войск в ответ на произошедшие теракты. Цель атаки находилась в районе населенного пункта Дубно Ровенской области.

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