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16:41, 12 июня 2025Из жизни

Дайвер раскрыл загадку затонувшего 140 лет назад судна

У берегов Великобритании дайвер нашел обломки судна, затонувшего 140 лет назад
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Deep Wreck Diver / YouTube

У берегов Великобритании нашли обломки судна XIX века, местонахождение которых долгое время оставалось загадкой. Об этом сообщает CNN.

По словам 53-летнего дайвера Дома Робинсона, он узнал о неопознанных обломках от Гидрографического управления Великобритании и решил исследовать их. Погрузившись к затонувшему судну, он нашел на нем сломанную тарелку с печатью Cunard Steamship Company. Благодаря этому предмету Робинсон понял, что наткнулся на пароход Nantes, затонувший 140 лет назад.

Профессор истории Плимутского университета Гарри Беннетт рассказал, что Nantes пошел ко дну в ноябре 1888 года. Тогда он столкнулся с немецким судном Theodor Ruger, который проделал огромную дыру в его борту и сломал спасательные шлюпки. Экипаж тщетно пытался заделать течь. Из 26 человек, бывших на пароходе, выжили только трое.

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«Мысль, что вы смотрите на тарелку, на которой члены экипажа, возможно, ели в последний раз, очень, очень трогательна», — поделился эмоциями от находки Беннетт. Он признался, что считает каждое затонувшее судно капсулой времени.

Робинсон разделил восторг Беннета. «Обычному человеку, такому как я, больше нечего исследовать: не осталось гор, куда можно было бы отправиться, нет континентов, которые не были бы найдены. Единственное место, где можно сделать что-то совершенно необычное, — это спуститься на дно моря, изучить его, найти вещи и идентифицировать их», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что у берегов Ирландии найдены обломки британского судна, затонувшего загадочным образом в 1787 году. Судно перевозило дорогостоящие мраморные и бронзовые изделия, принадлежавшие ирландскому банкиру Джону Ла Тушу.

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