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15:54, 12 июня 2025Россия

Обвиненный дочерью в домогательствах многоженец Сухов исчез

NEWS.ru: Правоохранители не могут найти многоженца Сухова
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Правоохранители не могут найти Ивана Сухова, многоженца из Москвы, которого обвинила в домогательствах собственная дочь. Об этом сообщает NEWS.ru.

Адвокат мужчины Александр Почуев рассказал агентству, что последний раз разговаривал с Суховым в день, когда тот по его совету поехал в Следственный комитет. Тогда же к семье многоженца пришли с проверкой, однако мужчина исчез.

Согласно источнику NEWS.ru, дочь Сухова Анна подаст официальное заявление против него 12 июня. До этого она обвинила его в действиях сексуального характера в эфире ток-шоу «Пусть говорят». «Он относится к ситуации с глубокими переживаниями и надеется, что его дочь одумается и будет говорить правду», — рассказал Почуев.

Ранее сообщалось, что в отношении Сухова начали проверку. «То, что она [дочь Сухова] говорит, — это криминал, тяжкая статья. Я жду, держу руку на пульсе», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

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