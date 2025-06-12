Обвиненный дочерью в домогательствах многоженец Сухов нашелся

Адвокат Почуев: Многоженец Сухов находится дома и не скрывается

Многоженец Иван Сухов, ранее вызванный на проверку в Следственный комитет в связи с заявлениями его дочери, находится дома, заявил ТАСС адвокат Александр Почуев.

«Сухов вышел на связь, находится дома и ни от кого не скрывается», — заявил юрист, добавив, что он был без связи, поскольку почти сутки провел в здании Александровского Следкома и отсыпался.

Почуев отметил, что в ходе проверки следователь получил исчерпывающие доказательства невиновности Сухова.

Ранее дочь Сухова Анна обвинила его в действиях сексуального характера в эфире ток-шоу «Пусть говорят». «Он относится к ситуации с глубокими переживаниями и надеется, что его дочь одумается и будет говорить правду», — рассказал Почуев. После этого в отношении Сухова начали проверку.