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22:14, 12 июня 2025Россия

Обвиненный дочерью в домогательствах многоженец Сухов нашелся

Адвокат Почуев: Многоженец Сухов находится дома и не скрывается
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Многоженец Иван Сухов, ранее вызванный на проверку в Следственный комитет в связи с заявлениями его дочери, находится дома, заявил ТАСС адвокат Александр Почуев.

«Сухов вышел на связь, находится дома и ни от кого не скрывается», — заявил юрист, добавив, что он был без связи, поскольку почти сутки провел в здании Александровского Следкома и отсыпался.

Почуев отметил, что в ходе проверки следователь получил исчерпывающие доказательства невиновности Сухова.

Ранее дочь Сухова Анна обвинила его в действиях сексуального характера в эфире ток-шоу «Пусть говорят». «Он относится к ситуации с глубокими переживаниями и надеется, что его дочь одумается и будет говорить правду», — рассказал Почуев. После этого в отношении Сухова начали проверку.

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