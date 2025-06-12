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14:20, 12 июня 2025Путешествия

Разбившийся в Индии пассажирский самолет упал на общежитие для врачей

Пассажирский самолет авиакомпании Air India упал на здание общежития для врачей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Пассажирский самолет авиакомпании Air India, разбившийся в Индии, упал на здание общежития для врачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг офицера местной полиции.

По словам источника, в течение нескольких минут на место прибыли спецслужбы. Данные о не выживших на земле пока нет. На фотографиях с места происшествия видно разрушенную дымящуюся многоэтажку.

Самолет индийской авиакомпании Air India, перевозивший 242 пассажиров, потерпел крушение после вылета из Ахмадабада, штат Гуджарата. Лайнер должен был следовать в Лондон, однако, по предварительным данным, зацепился за высокое дерево и упал в жилом районе Индии.

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