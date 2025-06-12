Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:42, 12 июня 2025Экономика

Россиян предупредили о новой тактике мошенников

«Абзац»: Мошенники в России стали маскироваться под школьных психологов
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В последнее время финансовые мошенники в России стали использовать новую схему обмана граждан. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Отмечается, что злоумышленники начали маскироваться под школьных психологов. В своей схеме они пытаются выманить у граждан персональные данные ребенка, реквизиты документов и доступ к устройствам. Все это делается под предлогом «обязательного психологического тестирования» или «формирования характеристики» для получения итоговой аттестации.

Материалы по теме:
В России решили по-новому бороться с мошенниками. Банк остановит перевод, если клиент до этого долго говорил по телефону
В России решили по-новому бороться с мошенниками. Банк остановит перевод, если клиент до этого долго говорил по телефону
12 июля 2024
Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью самозапрета на кредиты. Как не стать их жертвой?
Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью самозапрета на кредиты. Как не стать их жертвой?
12 марта 2025

В ходе разговора предлагается в срочном порядке пройти тестирование или предоставить личные данные учащегося. Если собеседник повелся на эту уловку, мошенники получают необходимые им сведения для восстановления доступа в личный кабинет госпорталов или банковских приложений. Затем эти данные используются для вывода денежных средств со счетов или оформления кредита на родителей.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил об активизации мошенников в преддверии Дня России. По его словам, чаще всего доверчивых граждан перед праздниками пытаются обмануть фальшивыми розыгрышами с денежными призами. В подобного рода схемах могут использоваться СМС-сообщения якобы от Минцифры или портала «Госуслуги». На этом фоне он призвал россиян быть бдительными и вестись на такие уловки.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поздравил россиян с Днем России

    В России оценили визит президента Сербии на Украину

    В Минобороны сообщили о новом этапе обмена военнопленными

    Объявлены страны-участники конкурса «Интервидение»

    Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением самолета

    Композитор Зацепин позвал Путина на свой столетний юбилей

    Разбившийся в Индии пассажирский самолет упал на общежитие для врачей

    Число жертв авиакатастрофы в Индии превысило 130 человек

    Российский омбудсмен обратилась к украинской стороне с требованием

    Опытный путешественник назвал самые комфортные для жизни страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости