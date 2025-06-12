Россиян предупредили о новой тактике мошенников

«Абзац»: Мошенники в России стали маскироваться под школьных психологов

В последнее время финансовые мошенники в России стали использовать новую схему обмана граждан. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Отмечается, что злоумышленники начали маскироваться под школьных психологов. В своей схеме они пытаются выманить у граждан персональные данные ребенка, реквизиты документов и доступ к устройствам. Все это делается под предлогом «обязательного психологического тестирования» или «формирования характеристики» для получения итоговой аттестации.

В ходе разговора предлагается в срочном порядке пройти тестирование или предоставить личные данные учащегося. Если собеседник повелся на эту уловку, мошенники получают необходимые им сведения для восстановления доступа в личный кабинет госпорталов или банковских приложений. Затем эти данные используются для вывода денежных средств со счетов или оформления кредита на родителей.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил об активизации мошенников в преддверии Дня России. По его словам, чаще всего доверчивых граждан перед праздниками пытаются обмануть фальшивыми розыгрышами с денежными призами. В подобного рода схемах могут использоваться СМС-сообщения якобы от Минцифры или портала «Госуслуги». На этом фоне он призвал россиян быть бдительными и вестись на такие уловки.