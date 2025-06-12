Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:15, 12 июня 2025Силовые структуры

Стало известно о возможности выдачи России причастного к атаке дронов из фур

Адвокат Аграновский: Владельца фуры с дронами Тимофеева могут выдать России
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Причастного к атаке дронов из фур Артема Тимофеева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут выдать России. Об этом aif.ru сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

«В случае нахождения Тимофеева в Казахстане, власти этой страны должны задержать его и передать России. Казахстан позиционирует себя как дружественное государство», — сказал Аграновский.

1 июня несколько российских регионов подверглись атакам украинских дронов. Беспилотники на их территории были завезены в фурах, из которых они и вылетали. Владельцем фур признали Тимофеева. Сообщалось, что он с женой Екатериной (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уехали в Казахстан.

5 июня МВД России объявило мужчину в розыск. Он разыскивается по статье УК РФ, однако по какой статье, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поздравил россиян с Днем России

    Опубликованы списки пассажиров разбившегося в Индии самолета

    Пилот разбившегося в Индии самолета подал сигнал бедствия через минуту после взлета

    В Минобороны сообщили об ударе по цехам производства украинских беспилотников

    Раскрыты подробности продвижения российских войск в Сумской области

    Стало известно о возможности выдачи России причастного к атаке дронов из фур

    Россиянин устроил стрельбу по подросткам из винтовки

    Бывшая российская фигуристка показала фото в купальнике с дикого пляжа

    Армия России заняла еще два населенных пункта в ДНР

    Зеленский назвал способного завершить конфликт на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости