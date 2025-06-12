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21:34, 12 июня 2025Мир

Захарова заметила триколор в обращении Зеленского

Захарова пошутила про триколор в обращении Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале пошутила над обращением президента Украины Владимира Зеленского, заметив триколор на фоне.

Захарова опубликовала кадр из видеообращения Зеленского, где на фоне висит картина с цветами российского флага — белого, синего и красного.

«На фоне триколора уже начал выступать?» — задалась вопросом Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Зеленский пренебрежительно относится к украинцам. Она вспомнила цитату Зеленского от ноября 2021 года, в которой он, по ее словам, заявил: «Не все представители людей — люди. Есть особи». Захарова добавила, что эти слова были сказаны в адрес тогдашних жителей восточной Украины.

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