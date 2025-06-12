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10:09, 12 июня 2025Мир

Зеленский сравнил себя с Черчиллем

Зеленский сравнил конфликт с Россией с защитой Великобритании от Гитлера
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Слова главы республики приводит европейское издание Politico.

В ходе интервью украинский лидер также сравнил нынешний конфликт с Россией с защитой Великобритании от гитлеровской агрессии во время Второй мировой войны. На этом фоне Зеленский отметил, что также периодически испытывает отчаяние. «Даже Уинстон Черчилль переживал моменты отчаяния, сражаясь с фашистами», — резюмировал президент Украины.

В настоящее время его стране также приходится отражать активное наступление войск противника, добавил он. Однако Украине не остается ничего другого, кроме как продолжать сопротивляться натиску со стороны Российской армии, заключил Зеленский.

Ранее он призвал западных союзников Украины продолжать санкционное давление на РФ. Без этого, по его словам, Москва не пойдет на какие-либо уступки и не сядут за «реальный» стол переговоров. Однако усиление давления на Кремль, отметил Зеленский, — невозможно без соответствующей инициативы со стороны США. «Следует не бояться, не откладывать новые решения, которые могут усложнить ситуацию для России», — заключил президент Украины.

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