Находящихся в Шарм-эш-Шейхе россиян призвали к особой осторожности

Находящихся в Шарм-эш-Шейхе россиян посольство РФ призвало к особой осторожности

Россиян, которые находятся в Шарм-эш-Шейхе, призвали к особой осторожности. Об этом говорится в Telegram-канале посольства.

«В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 километров, а от некоторых египетских населенных пунктов — еще меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершенной 13 июня, и предполагаемых ответных действий», — говорится в публикации.

Кроме того, граждан России также призвали следить за предупреждениями властей Египта о вероятных угрозах.

«Гражданам России, только собирающимся отправиться в Шарм-эш-Шейх, предлагаем внимательно следить за складывающейся в этом районе обстановкой и оценивать риски, возникающие на территориях, расположенных близко к Израилю», — пояснило посольство РФ.

Ранее в июне Иран обратился в ООН после ударов Израиля.