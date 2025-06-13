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10:20, 13 июня 2025Мир

Находящихся в Шарм-эш-Шейхе россиян призвали к особой осторожности

Находящихся в Шарм-эш-Шейхе россиян посольство РФ призвало к особой осторожности
Екатерина Ештокина

Фото: Hassan Ammar / AP

Россиян, которые находятся в Шарм-эш-Шейхе, призвали к особой осторожности. Об этом говорится в Telegram-канале посольства.

«В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 километров, а от некоторых египетских населенных пунктов — еще меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершенной 13 июня, и предполагаемых ответных действий», — говорится в публикации.

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Кроме того, граждан России также призвали следить за предупреждениями властей Египта о вероятных угрозах.
«Гражданам России, только собирающимся отправиться в Шарм-эш-Шейх, предлагаем внимательно следить за складывающейся в этом районе обстановкой и оценивать риски, возникающие на территориях, расположенных близко к Израилю», — пояснило посольство РФ.

Ранее в июне Иран обратился в ООН после ударов Израиля.

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