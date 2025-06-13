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11:28, 13 июня 2025Путешествия

Раскрыто количество находящихся в Иране и Израиле российских туристов

АТОР: Всего в Иране и Израиле находятся не более 500 российских туристов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Всего в Иране и Израиле на данный момент находятся не более 500 российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По предварительным данным, в обеих странах конфликта может находиться не более 500 человек с туристическими целями (как организованных, так самостоятельных)», — заявили в ассоциации, уточнив, что многие туроператоры не начинали продажи туров в Израиль после снятия введенного в 2023 году запрета.

Ранее, 7 июня, генеральный директор Минтуризма Израиля Дани Шахар заявил, что Россия сняла запрет для отечественных компаний на продажу туров в Израиль. Шахар также заверил, что в целом обстановка в Израиле полностью безопасная, а у обозначенных приграничных районов туристических мест нет.

До этого Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль. В министерстве также посоветовали российским туроператорам приостановить продажу туров в Израиль

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