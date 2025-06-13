Российский историк рассказал о потере ЦРУ всей сети агентов в СССР

Историк Матвеев: 13 июня 1985 года ЦРУ потеряло всю сеть агентов в СССР

Историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев рассказал о потере ЦРУ всей сети агентов в СССР 13 июня 1985. Соответствующий материал публикует РИА Новости.

Специалист раскрыл подробности возникшей сорок лет назад истории, когда мощная разведывательная служба мира за полчаса потеряла всю сеть агентов в стране главного противника, СССР. По его словам, в состав этой сети входили высокопоставленные сотрудники КГБ и ГРУ.

Ровно 40 лет назад, в четверг 13 июня 1985 года, на Центральное разведывательное управление США в одночасье обрушилась "катастрофа, сопряженная с предательством", и как следствие ее — наступившая временная «клиническая смерть» американской спецслужбы. Вот как можно образно описать ситуацию Олег Матвеев историк

Эксперт подчеркнул, что подобные обстоятельства случаются не чаще, чем раз в столетие. При этом он уточнил, что данное событие произошло не за пределами Американского континента, а в Вашингтоне, в ресторане «Чадвикс». Причем ценой вопроса стала сумма в 50 тысяч долларов, отметил Матвеев.

В этот исторический день во время встречи на ланче в ресторане на набережной реки Потомак Олдрич Хейзен «Рик» Эймс, возглавлявший в ту пору советский отдел управления внешней контрразведки ЦРУ США, передал своему, можно сказать, «коллеге» — сотруднику внешней контрразведки посольской резидентуры Первого главного управления (ПГУ, внешняя разведка) КГБ СССР в Вашингтоне Виктору Черкашину информацию об известных ему агентах американской разведки в советских спецслужбах, а также в Институте США и Канады АН СССР Олег Матвеев историк

Также 13 июня 1985 года в ЦРУ пришли к четкому пониманию, что суперагент Толкачев в Москве утрачен для них навсегда.

Ранее в июне историк опроверг распространенный миф о Сталине. Кандидат исторических наук Анатолий Оксенюк заявил, что в годы советской храм Василия Блаженного на Красной площади власти сносить не собирались.