Названа причина сноса церквей при советской власти. Зачем это было нужно Сталину и Хрущеву?

Историк Оксенюк: Для советской власти главной проблемой были церковные общины

Распространенное сейчас мнение, что советская власть везде и всюду сносила исторические и культурные памятники, нуждается в существенной корректировке. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, заместитель директора по научной работе Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Анатолий Оксенюк.

Безбожная реконструкция

Рассказывая о судьбе и творчестве выдающегося русского и советского архитектора, реставратора и искусствоведа Петра Барановского, боровшегося в годы советской власти за сохранение исторических памятников древнерусского зодчества, ученый пояснил, что необходимо отойти от упрощенного восприятия логики исторического процесса. По его мнению, в каждом конкретном случае надо понимать причины сноса того или иного здания в контексте тогдашних событий.

Центральный антирелигиозный музей в Страстном монастыре (снесен в 1937 году) в Москве Фото: Pastvu

«Для большевистского режима главной проблемой были не сами церковные здания, а церковные общины — люди, которые там собирались, — пояснил Оксенюк. — Поэтому сначала храмы у них отбирали, а потом власти пытались найти им какое-то практическое применение, что получалось далеко не всегда».

Чем дольше я изучаю этот вопрос, тем больше прихожу к выводу, что кампания по сносу церквей в конце 20-х — начале 30-х годов XX века в большинстве случаев не была обусловлена какими-то фундаментальными идеологическими причинами Анатолий Оксенюк кандидат исторических наук

По мнению историка, на самом деле эта кампания представляла собой попытку местных властей показать вышестоящему начальству свою кипучую деятельность по коренному переустройству страны. Особенно заметно это проявлялось в Москве, которая наиболее сильно пострадала от этой кампании. Столичное большевистское руководство таким наглядным образом стремилось продемонстрировать свою работу по реконструкции города.

В первые годы советской власти ее идеологи часто говорили о новом обществе, новом быте и прочих абстрактных романтических вещах, которые было почти невозможно реализовать на практике. «Во-первых, ни у кого не было понятия, как это все воплощать в реальности, — объяснил историк. — Во-вторых, на осуществление подобных грандиозных замыслов банально не хватало денег».

Перенесение саркофагов с останками великих княгинь и цариц перед разрушением Вознесенского монастыря, 1929 год Фото: Wikipedia

Оксенюк добавил, что властям свою работу в любом случае надо было демонстрировать, поэтому в результате очень часто складывалась такая ситуация: сносили какую-либо церковь, чтобы на ее месте построить нечто новое и современное, но на реализацию этого нового уже не было средств.

Хрущевские сносы

Отвечая на вопрос «Ленты.ру» о причинах массового сноса церквей в конце 50-х — начале 60-х годов XX века, в период правления Хрущева, Оксенюк сказал, что эта тема требует отдельного изучения. По его мнению, можно лишь осторожно предположить, что в хрущевских сносах идеологии было больше. В это время, в отличие от конца 20-х годов XX века, уже имелись и новые технологии строительства, и новые подходы к городскому планированию.

На мой взгляд, при Хрущеве сносы памятников были завязаны на антирелигиозную кампанию, но аналогичные процессы в конце 20-х годов шли в отрыве от нее Анатолий Оксенюк кандидат исторических наук

Поясняя свой тезис, ученый напомнил, что антирелигиозная кампания большевиков началась едва ли не с первых дней советской власти (изъятие церковных ценностей в начале 1920-х годов). Но храмы тогда не трогали — сносить их стали только в конце десятилетия.

Говоря о том, что следует избегать категоричных оценок и стремиться понять логику исторического процесса в России XX века, Оксенюк особо отметил, что не пытается оправдывать массовый снос исторических памятников в годы советской власти, которым противостоял Барановский. «Я только пытаюсь объяснить контекст времени, когда эти печальные события происходили, и логику принятия решений», — резюмировал историк.

Церковь Николая Чудотворца в Рубленом городе после подавления антибольшевистского восстания в Ярославле в 1918 году Фото: Wikimedia

Петр Дмитриевич Барановский (1892-1984) — выдающийся русский и советский архитектор, искусствовед, реставратор памятников древнерусского зодчества. Ор­га­ни­за­тор пер­во­го в стра­не му­зея-заповедника под от­кры­тым не­бом в Ко­ло­мен­ском (ди­рек­тор в 1923-1933 годах), один из ос­но­ва­те­лей Центрального му­зея древ­не­рус­ской куль­ту­ры и ис­кус­ст­ва имени Ан­д­рея Руб­ле­ва в Ан­д­ро­ни­ко­вом мо­на­сты­ре в Мо­ск­ве и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Петр Барановский — ав­тор ис­сле­до­ва­ний по ис­то­рии ар­хи­тек­туры и ин­ст­рук­ций по ме­то­ди­ке рес­тав­ра­ции. Он сфор­му­ли­ро­вал реставрационный метод расчета кирпичного декора по кладке или метод наращивания сохранившихся хвостовых частей кирпича. Петр Барановский ушел в мир иной 12 июня 1984 года в Москве в возрасте 92 лет.