Названа причина сноса церквей при советской власти. Зачем это было нужно Сталину и Хрущеву?

Распространенное сейчас мнение, что советская власть везде и всюду сносила исторические и культурные памятники, нуждается в существенной корректировке. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, заместитель директора по научной работе Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Анатолий Оксенюк.
Безбожная реконструкция
Рассказывая о судьбе и творчестве выдающегося русского и советского архитектора, реставратора и искусствоведа Петра Барановского, боровшегося в годы советской власти за сохранение исторических памятников древнерусского зодчества, ученый пояснил, что необходимо отойти от упрощенного восприятия логики исторического процесса. По его мнению, в каждом конкретном случае надо понимать причины сноса того или иного здания в контексте тогдашних событий.
«Для большевистского режима главной проблемой были не сами церковные здания, а церковные общины — люди, которые там собирались, — пояснил Оксенюк. — Поэтому сначала храмы у них отбирали, а потом власти пытались найти им какое-то практическое применение, что получалось далеко не всегда».
Чем дольше я изучаю этот вопрос, тем больше прихожу к выводу, что кампания по сносу церквей в конце 20-х — начале 30-х годов XX века в большинстве случаев не была обусловлена какими-то фундаментальными идеологическими причинами
По мнению историка, на самом деле эта кампания представляла собой попытку местных властей показать вышестоящему начальству свою кипучую деятельность по коренному переустройству страны. Особенно заметно это проявлялось в Москве, которая наиболее сильно пострадала от этой кампании. Столичное большевистское руководство таким наглядным образом стремилось продемонстрировать свою работу по реконструкции города.
В первые годы советской власти ее идеологи часто говорили о новом обществе, новом быте и прочих абстрактных романтических вещах, которые было почти невозможно реализовать на практике. «Во-первых, ни у кого не было понятия, как это все воплощать в реальности, — объяснил историк. — Во-вторых, на осуществление подобных грандиозных замыслов банально не хватало денег».
Оксенюк добавил, что властям свою работу в любом случае надо было демонстрировать, поэтому в результате очень часто складывалась такая ситуация: сносили какую-либо церковь, чтобы на ее месте построить нечто новое и современное, но на реализацию этого нового уже не было средств.
Хрущевские сносы
Отвечая на вопрос «Ленты.ру» о причинах массового сноса церквей в конце 50-х — начале 60-х годов XX века, в период правления Хрущева, Оксенюк сказал, что эта тема требует отдельного изучения. По его мнению, можно лишь осторожно предположить, что в хрущевских сносах идеологии было больше. В это время, в отличие от конца 20-х годов XX века, уже имелись и новые технологии строительства, и новые подходы к городскому планированию.
На мой взгляд, при Хрущеве сносы памятников были завязаны на антирелигиозную кампанию, но аналогичные процессы в конце 20-х годов шли в отрыве от нее
Поясняя свой тезис, ученый напомнил, что антирелигиозная кампания большевиков началась едва ли не с первых дней советской власти (изъятие церковных ценностей в начале 1920-х годов). Но храмы тогда не трогали — сносить их стали только в конце десятилетия.
Говоря о том, что следует избегать категоричных оценок и стремиться понять логику исторического процесса в России XX века, Оксенюк особо отметил, что не пытается оправдывать массовый снос исторических памятников в годы советской власти, которым противостоял Барановский. «Я только пытаюсь объяснить контекст времени, когда эти печальные события происходили, и логику принятия решений», — резюмировал историк.
Петр Дмитриевич Барановский (1892-1984) — выдающийся русский и советский архитектор, искусствовед, реставратор памятников древнерусского зодчества. Организатор первого в стране музея-заповедника под открытым небом в Коломенском (директор в 1923-1933 годах), один из основателей Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Андрониковом монастыре в Москве и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).
Петр Барановский — автор исследований по истории архитектуры и инструкций по методике реставрации. Он сформулировал реставрационный метод расчета кирпичного декора по кладке или метод наращивания сохранившихся хвостовых частей кирпича. Петр Барановский ушел в мир иной 12 июня 1984 года в Москве в возрасте 92 лет.