Стало известно о нахождении в Иране 51 российского артиста

В Иране находится 51 артист Большого симфонического оркестра

Стало известно о нахождении в Иране 51 российского артиста. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации издания, для музыкантов Большого симфонического оркестра имени Чайковского, которые оказались в Иране, прорабатывается план эвакуации. Известно, что артисты выступали 10 и 12 июня в Тегеране и Исфахане. Среди них — дирижер Арсентий Ткаченко, скрипач Гайк Казазян, виолончелист Иван Сендецкий и певец Игорь Морозов.

Известно, что музыканты давали концерты на Фестивале российской культуры, который был проведен как ответ на Дни культуры Ирана в России, прошедшие в Москве и Санкт-Петербурге в июле 2023 года.

Ранее в июне появилась информация о количестве пострадавших при израильских атаках по Ирану.