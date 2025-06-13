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18:44, 13 июня 2025Спорт

ЦСКА отреагировал на решение CAS отложить оплату для английского клуба за Влашича

ЦСКА разочаровало решение CAS по делу футболиста Влашича и «Вест Хэма»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Представители московского ЦСКА в своем Telegram-канале отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) частично удовлетворить апелляцию английского «Вест Хэма» на решение Международной федерации футбола (ФИФА) по делу игрока Николы Влашича.

В ЦСКА заявили, что разочарованы вынесенным решением и убеждены, что оно продиктовано политической повесткой. «Это решение не вызывает ничего, кроме категорического непонимания», — подчеркнули они.

Ранее CAS разрешил «Вест Хэму» временно не платить ЦСКА за Влашича. Однако клуб обязан будет это сделать после снятия санкций и ограничений на финансовые операции. Если в течение 45 дней после появления возможности сделка не будет проведена, «Вест Хэму» будет грозить запрет на регистрацию новых игроков до трех трансферных окон.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018-го по 2021-й. В составе армейцев хорватский полузащитник сыграл в 108 матчах, забил 33 мяча и сделал 21 результативную передачу.

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