Украина не передала тела российских военных после возвращения украинских тел

Украина не передала тела российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС в Telegram.

По словам анонимного источника, сегодня, 13 июня, украинская сторона не вернула ни одного российского тела.

Ранее в июне Украина сообщила о возвращении 1200 тел погибших служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что следователи правоохранительных органов с экспертными учреждениями МВД будут проводить необходимые экспертизы и идентификации.

Также в июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о получении от Евросоюза дополнительной финансовой помощи.