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17:50, 13 июня 2025Бывший СССР

Украина не передала тела российских военных

Украина не передала тела российских военных после возвращения украинских тел
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Украина не передала тела российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС в Telegram.

По словам анонимного источника, сегодня, 13 июня, украинская сторона не вернула ни одного российского тела.

Ранее в июне Украина сообщила о возвращении 1200 тел погибших служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что следователи правоохранительных органов с экспертными учреждениями МВД будут проводить необходимые экспертизы и идентификации.

Также в июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о получении от Евросоюза дополнительной финансовой помощи.

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