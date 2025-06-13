В ООН прокомментировали удары Израиля по Ирану

Генсек ООН Гутерриш обеспокоен атаками Израиля на ядерные объекты Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он также обеспокоен ударами Израиля по Ирану в ночь на 13 июня. Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя главы всемирной организации Фархана Хака, которое цитирует ТАСС.

«Он [Гутерриш] обеспокоен атаками Израиля на ядерные объекты в Иране в то время, как Иран и США ведут переговоры по иранской ядерной программе», — говорится в сообщении. Генсек ООН также призвал членов организации следовать ее уставу и руководствоваться нормами международного права.

Кроме того, он призвал стороны конфликта приложить все усилия, чтобы избежать обострения конфликта.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. В ответ на это верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что еврейское государство будет наказано за свои действия.