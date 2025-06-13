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07:08, 13 июня 2025Мир

В ООН прокомментировали удары Израиля по Ирану

Генсек ООН Гутерриш обеспокоен атаками Израиля на ядерные объекты Ирана
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он также обеспокоен ударами Израиля по Ирану в ночь на 13 июня. Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя главы всемирной организации Фархана Хака, которое цитирует ТАСС.

«Он [Гутерриш] обеспокоен атаками Израиля на ядерные объекты в Иране в то время, как Иран и США ведут переговоры по иранской ядерной программе», — говорится в сообщении. Генсек ООН также призвал членов организации следовать ее уставу и руководствоваться нормами международного права.

Кроме того, он призвал стороны конфликта приложить все усилия, чтобы избежать обострения конфликта.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. В ответ на это верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что еврейское государство будет наказано за свои действия.

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