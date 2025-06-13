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23:42, 12 июня 2025Россия

Вернувшийся из украинского плена боец обратился к Путину

Вернувшийся из плена боец поблагодарил Путина за то, что он помнит о пленных
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Российский боец, который вернулся в страну в ходе обмена военнопленными, обратился к президенту России Владимиру Путину, поблагодарив его за то, что он не забывает о пленных. Слова военнослужащего приводит ТАСС.

«Эмоции переполняют. Спасибо президенту Российской Федерации, что нас не забывает никогда. Россия победит в любом случае», — сказал солдат, добавив, что его отлично встретили.

Кроме того, боец обратился к жене и матери. Он сказал, что прибыл в Москву и с ним все хорошо. Также он поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник совпал с другим важным событием — обменом военнопленными.

Ранее сообщалось, что вернувшиеся из плена военные кричали «С Днем России, россияне!» и «Победа будет за нами!».

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