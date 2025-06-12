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23:14, 12 июня 2025Россия

Вернувшиеся из украинского плена военные поздравили с Днем России

Вернувшиеся из украинского плена российские военные кричали «С Днем России»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Вернувшиеся из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные, выходя из самолета, поздравили россиян с Днем России, пишет РИА Новости.

По данным агентства, военные кричали «С Днем России, россияне!» и «Победа будет за нами!» и заходили в автобус, укутавшись в российские флаги.

12 июня в Минобороны сообщили о третьем этапе обмена военнопленными за неделю. Число принявших участие в обмене военных не раскрывалось. Вечером того же дня борт с вернувшимися из украинского плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье, их доставили самолетом Ил-76МД.

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