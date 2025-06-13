Жители Тель-Авива в ожидании ответной атаки Ирана начали запкупать продукты

NY Times: Жители Тель-Авива в ожидании атаки Ирана начали закупать продукты

Жители Тель-Авива начали закупать продукты в ожидании ответной атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает корреспондент New York Times.

Журналист издания отмечает, что жители Израиля выстроились в очереди у круглосуточных магазинов с продуктами и заправочных станций. «Однако многие другие не знали, как действовать дальше, поскольку чиновники рекомендовали им оставаться вблизи охраняемых зон и бомбоубежищ и выходить из дома только для покупки предметов первой необходимости», — сообщает репортер.

Ранее сообщалось о том, что начальник Генштаба Израиля Эяль Замир объявил о начале мобилизации в стране. Сообщается, что мобилизовано будет около 10 тысяч резервистов.

Утром, 13 июня Израиль атаковал Иран. Позже сообщалось о гибели начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами после атаки Израиля на Иран.