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18:07, 14 июня 2025Путешествия

Росавиация рассказала о полетах авиакомпаний в ОАЭ

Росавиация: Авиакомпании из РФ продолжат выполнять рейсы в ОАЭ и обратно
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Российские авиакомпании продолжают выполнять регулярные рейсы в ОАЭ и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Между Россией и ОАЭ рейсы выполняют пять отечественных авиакомпаний. Частотность достигает 50 рейсов в неделю. Также в Росавиации рассказали, что билеты на рейсы есть в обоих направлениях.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что из-за закрытия воздушного пространства Ирана перевозчики для обеспечения безопасности полетов скорректировали маршруты. Они стали длиннее, поскольку как проходят через воздушное пространство Египта, Омана или Пакистана.

В свою очередь, с арабской стороны полеты могут выполнять также пять авиакомпаний. Emirates и Etihad Airways рейсы не отменяли, но Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi временно приостановили полеты. Россиянам предложили при отмене рейсов обращаться в авиакомпанию или к туроператору.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» временно отменила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты с 18 по 23 июня в целях безопасности. Рейсы с 14 по 17 июня включительно будут выполнять с дополнительной посадкой в Самаре.

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