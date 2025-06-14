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08:38, 14 июня 2025Мир

Четыре человека погибли в результате атаки Ирана по Израилю

Число погибших при атаке Ирана по Израилю увеличилось до четырех человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Itai Ron / Reuters

Число погибших в Израиле в результате ответной атаки Ирана увеличилось до четырех человек. Об этом в субботу, 14 июня, пишет газета The Jerusalem Post.

Более 70 человек пострадали, отмечается в материале.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала масштабный ущерб, нанесенный в ходе ответных ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву. Об этом сообщил командующий городским округом полковник, имя которого не раскрывается.

Вечером 13 июня Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по своей территории. Еврейское государство подверглось уже нескольким волнам ракетных атак. В том числе под удар попали здания министерства обороны и министерства экономики Израиля.

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