Глава МИД Китая прокомментировал удары Израиля по ядерным объектам в Иране

Глава МИД КНР Ван И: Удары Израиля по Ирану создали опасный прецедент

Удары Израиля по ядерным объектам Ирана создали опасный прецедент с потенциально катастрофическими последствиями, заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщает РИА Новости.

По словам Ван И, действия Израиля серьезно нарушили цели и принципы Устава ООН, а также основные нормы международных отношений.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил, что Россия осуждает атаки Израиля против Ирана. Он также заявил, что действия Израиля были предприняты в нарушение Устава ООН и норм международного права.

Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон объяснил, что Тель-Авив нанес удар по ядерным и военным объектам Ирана после получения разведданных о том, что Тегеран «продвигался» в своих планах по уничтожению Израиля и Соединенных Штатов Америки.

