Ирак обратился к США из-за действий Израиля

Ирак потребовал от США запретить Израилю использовать его воздушное пространство

Иракское правительство потребовало от США запретить Израилю использовать его воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Об этом говорится в заявлении представителя вооруженных сил Ирака Сабаха ан-Наамана, которое цитирует РИА Новости.

«Правительство Ирака также призывает Соединенные Штаты взять на себя обязательства (...) чтобы не допустить нарушение самолетами сионистского образования воздушного пространства Ирака и совершения атак», — говорится в заявлении.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты на территории Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку Ираном ядерного оружия.