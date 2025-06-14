CNN: Иран ударит по базам любой защищающей Израиль страны

Иран заявил о готовности ударить по базам любой страны, которая будет защищать Израиль. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.

По его словам, союзники Израиля в случае оказания ему помощи увидят, как их «региональные базы и позиции станут новыми целями». Собеседник телеканала подчеркнул, что Тегеран в соответствии с международными документами оставляет за собой право на ответ.

Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) Ахмад Вахиди заявил, что операция Ирана против Израиля продлится столько, сколько это будет необходимо. Он добавил, что это будет зависеть от ситуации.

До этого сообщалось, что американские военные помогли перехватить иранские ракеты, запущенные по Израилю. Кроме того, израильский источник сообщил, что другие страны региона также поддержали израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО).