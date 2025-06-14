Момент удара иранской ракеты по израильскому городу попал на видео

Момент удара иранской ракеты по городу Ришон-ле-Цион попал на видео

Момент удара иранской ракеты по жилому кварталу в израильском городе Ришон-ле-Цион попал на видео, кадры публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах от удара поднимается пыль и летят фрагменты бетона.

В пятницу, 13 июня, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана. Также израильская армия подтвердила уничтожение девяти ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Иран в ответ нанес по территории Израиля атаку баллистическими ракетами.

Израиль атаковал Иран на основе развединформации, согласно которой Тегеран через полгода получил бы 10 атомных бомб и две тысячи ракет. Такую причину назвал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.