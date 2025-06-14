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18:32, 14 июня 2025Ценности

Названы портящие женский образ сочетания цветов в одежде

Стилисты Ченг и Хубер: Сочетания желтых и зеленых цветов в одежде портят образ
Мария Винар

Фото: Anthony Sebbo / Unsplash

Стилисты Трейси Ченг и Мелони Хубер назвали сочетания цветов одежде, которые портят женский образ. Соответствующий комментарий появился на сайте издания Best Life.

В первую очередь эксперты указали на фиолетовый и красный. По мнению Ченг, красный лучше сочетается с синим, поскольку они создают мягкий контраст. «Светло-голубая рубашка с темно-бордовыми брюками создают сдержанный, но элегантный образ», — объяснила она.

Кроме того, неудачными сочетаниями оказались желтый с зеленым и черный с темно-синим. Также в список попали желтый с коричневым. Хубер считает, что последние цвета придают образу неряшливости. «Я бы сочетала коричневый с кремовым или с оттенком розового», — порекомендовала специалист.

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Вдобавок собеседницы портала отметили наряды коричневых и серых тонов, а также красных и зеленых. Стилисты подчеркнули, что такие цвета лучшие носить с более холодными и нейтральными тонами. Например, коричневый отлично подойдет к темно-синему, красный к оливковому, а зеленый к кремовому.

В заключение Ченг и Хубер выделили комбинации коричневого и черного, фиолетового и желтого.

В декабре прошлого года редакторы французской версии Vogue проанализировали показы известных брендов и назвали самые модные сочетания цветов в одежде. Тогда авторы материала посоветовали читателям присмотреться к бирюзовым и горчичных оттенкам.

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