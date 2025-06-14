Нетаньяху заявил о попытках Ирана убить Трампа

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, разведке Израиля известно, что Иран хотел передать ядерное оружие своим сателлитам в регионе. Также он заявил о том, что Израиль атакует Иран «при явной поддержке Трампа и американского народа».

Ранее Иран официально предупредил Великобританию, Францию и США о нанесении ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке в случае оказания ими помощи Израилю.

По данным The Wall Street Journal, глава Белого дома решил не помогать и не мешать Израилю атаковать Иран.