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21:46, 14 июня 2025Силовые структуры

Полиция начала дежурить у генконсульства Израиля в Петербурге

«МК»: У генконсульства Израиля в Петербурге начала дежурить полиция
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В центре Санкт-Петербурга у здания генерального консульства Израиля на Херсонской улице дежурит наряд полиции. Об этом пишет «МК в Питере».

По данным издания, возле здания обстановка спокойная. Уточняется, что консульства Ирана в Северной столице нет.

Ранее президент России Владимир Путин высказался по поводу атаки Израиля на Иран. Он заявил, что Россия осуждает действия Израиля. Страна нарушила Устав ООН и международное право, продолжил он.

До этого об ударах Израиля по Ирану высказался президент США Дональд Трамп. Республиканец убежден, что ситуация на мировых рынках теперь улучшится.

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