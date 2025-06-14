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03:00, 14 июня 2025Силовые структуры

Названа возможная причина повлекшего гибель пяти детей пожара

Причиной пожара и гибели пяти детей в Подмосковье могло стать короткое замыкание
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Причиной пожара в Московской области, в результате которого погибли пятеро детей, могло стать замыкание электропроводки. Об этом сообщило ГСУ СК России по российскому региону в Telegram-канале.

«Причиной возгорания могло послужить замыкание электропроводки в результате перегруза электросетей, включенными в сеть бытовыми приборами», — уточняется в публикации.

При этом отмечается, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в поселке Курское Орехово-Зуевского городского округа произошел пожар в деревянном доме. Его жертвами стали пятеро детей в возрасте от двух месяцев до 17 лет. В пожаре также пострадала мать погибших детей, однако ей удалось выжить — с ожогами ее госпитализировали в городскую больницу.

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