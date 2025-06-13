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08:20, 13 июня 2025Силовые структуры

Пятеро детей погибли при пожаре в российском регионе

В Орехове-Зуеве при пожаре погибли пятеро детей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В поселке Курское Орехово-Зуевского городского округа произошел пожар в деревянном доме. Его жертвами стали пятеро детей в возрасте от двух месяцев до 17 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

«В Орехове-Зуеве возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти детей в результате пожара», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошел 13 июня. В пожаре также пострадала мать погибших детей, однако ей удалось выжить — с ожогами ее госпитализировали в городскую больницу.

Как добавили в Следкоме, следователи и криминалисты начнут осмотр места происшествия как только будет ликвидирован пожар.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека.

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