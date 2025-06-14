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22:52, 14 июня 2025Спорт

Раскрыт секрет физической формы бывшего «самого сексуального мужчины в мире»

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Британский актер Идрис Эльба раскрыл секрет своей физической формы. Его слова приводит Men Today.

Артист рассказал, что уже более десяти лет занимается кикбоксингом, что требует интенсивной атлетичности всего тела и прорабатывает множество групп мышц с акцентом на ноги и корпус. Он назвал этот вид спорта одним из лучших для того, чтобы задействовать каждую мышцу без какого-либо оборудования.

Эльба добавил, что также старается плавать в бассейне, делая десять кругов. Кроме того, актер прыгает через скакалку десять минут, бегает 45 минут, делает упражнения с собственным и свободными весами, а также выполняет силовую тренировку.

В ноябре 2018 года журнал People назвал Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной в мире.

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